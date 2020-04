Les collectes de mercredi sont effectuées aujourd'hui. Celles de jeudi auront lieu vendredi.

Les camions d'Hygea ne sont pas passés mercredi comme prévu dans le calendrier. De quoi semer la zizanie et déclencher l'ire des bourgmestres. Les violons semblent s'être accordés depuis au sein de l'intercommunale. Hygea annonce en tout cas des collectes de rattrapage seront effectuées ce jeudi dans les commues concernées par le faux bond d'hier:

Les communes suivantes sont concernées :

* Estinnes zones 1 et 2 : déchets résiduels et déchets organiques

* Le Roeulx : ordures ménagères

* La Louvière zone 5 : ordures ménagères

* Mons zone 1 et 4 : ordures ménagères

* Morlanwelz : ordures ménagères et PMC et papiers-cartons

* Quaregnon : ordures ménagères et PMC et papiers-cartons

À noter que le calendrier des collectes se trouve par conséquent quelque peu chamboulé. Ainsi, les collectes qui étaient normalement prévues ce jeudi n'auront pas lieu. Mais des rattrapages seront organisés vendredi. Les détails seront communiqués sur le site www.hygea.be et la page Facebook de l'intercommunale.