Jusqu'ici, seuls les déchets verts pouvaient être déposés.

Bonne nouvelle pour les citoyens qui ne savent plus quoi faire de leurs déchets. Ce mardi, deux recyparcs supplémentaires ouvriront leurs portes au public, ce qui porteront le nombre de parcs à conteneurs ouverts à 13. Il s’agit des sites de Jemappes et du Roeulx. Comme pour les autres, ils ne seront accessibles que sous certaines conditions. Il sera possible d’y déposer ses déchets verts mais aussi ses papiers et cartons.

Comme la semaine dernière, les recyparcs ne seront ouverts que du mardi au vendredi entre midi et 17 heures. Ils seront en revanche fermés ce vendredi 1er mai pour cause de jour férié. "Dans un premier temps, seuls les déchets verts étaient autorisés. A partir de ce mardi 28 avril, les citoyens pourront également venir déposer des déchets de papiers-cartons. Pour chaque type de déchet, la quantité maximale est fixée à 1 m³ par passage et le nombre de passages à un par semaine", explique l’intercommunale Hygea.

En fonction du respect des mesures par les citoyens, de la disponibilité des effectifs Hygea et des centres de traitement des déchets qui doivent en assurer le tri, d’autres types de déchets pourront par la suite être progressivement autorisés. Pour le reste, pas de changement. Les conditions d’accès communiquées la semaine dernière restent inchangées.

Seuls les citoyens possédant une carte d’accès peuvent se rendre au sein des recyparcs. Les PME et ASBL ne sont pas autorisées. Il ne faut pas prendre rendez-vous afin d’accéder au recyparc mais les visites sont limitées à un seul passage par semaine et par ménage. Les citoyens détenteurs d’une carte d’accès Hygea peuvent se rendre dans l’un des 13 recyparcs ouverts même s’ils ne sont pas domiciliés dans la commune concernée.

Précisons encore que la réouverture partielle des sites n’équivaut en aucun cas à une sortie du confinement, indispensable pour enrayer la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement. Les citoyens sont dès lors invités à se rendre au recyparc uniquement en cas d’absolue nécessité (espace de stockage insuffisant au domicile, impossibilité de réaliser du mulching ou du compost avec les déchets verts…).

Ceux qui n’auraient d’autres choix doivent impérativement porter un masque, au risque de se voir refuser l’entrée au site. Il est par ailleurs demandé de ne pas s’attarder sur les sites et de respecter en tout temps, la distanciation sociale de 1,50 m. Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à circuler au sein du recyparc. L’accès au local des préposés est quant à lui strictement interdit. Les citoyens doivent impérativement rester dans leur véhicule que ce soit dans la file d’attente ou à l’accueil, vitres fermées.

Le nombre de personnes par véhicule est limité à deux maximum et le nombre de voitures présentes à l’intérieur du recyparc sera limité selon le nombre de conteneurs disponibles. Pour le dépôt des déchets, une seule voiture peut être présente par conteneur. Aucun matériel de type pelle, brosse, etc. n’est mis à disposition des citoyens par Hygea. Les citoyens doivent dès lors se munir de leurs propres outils et en aucun cas, ceux-ci ne peuvent être prêtés à d’autres usagers présents dans le recyparc. Les collaborateurs des recyparcs ne sont pas autorisés à manipuler les déchets déposés et ne peuvent fournir aucune aide lors du dépôt de ces derniers dans les conteneurs.