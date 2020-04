La décision prend effet dès ce mercredi.

Un couac de plus au sein de l’intercommunale Hygea. Ce mercredi, cette dernière a annoncé que "les collectes en porte-à-porte étaient suspendues jusqu’à nouvel ordre." L’intercommunale justifie cette décision par le fait qu' "il n’est plus possible de maintenir une relation de travail seine et basée sur la confiance au sein du département collecte en porte-à-porte." Conséquence, aucun ramassage ne sera organisé ce mercredi, ni pour les sacs blancs (déchets ménagers), ni pour les PMC, et aucun ramassage ne sera organisé pour ceux-ci.

Les communes d’Estinnes, Le Roeulx, la Louvière, Mons, Morlanwelz et Quaregnon sont concernées à différents niveaux. "Hygea garantit aux citoyens qu’elle met tout en œuvre pour rétablir la situation le plus rapidement possible. Des informations sur les prochaines collectes de la semaine et l’organisation éventuelle de collectes de rattrapage seront communiquées par l’intercommunale dès que possible."

En attendant, les citoyens se retrouvent une nouvelle fois dans l’embarras. Après avoir été privés de ramassage de collectes de PMC (elles avaient cependant pu reprendre récemment) et plongés dans l’incertitude quant à une réouverture ou non des recyparcs (c’est finalement officiel depuis ce mercredi sur 11 sites de l’intercommunale), il faudra composer avec des ordures ménagères à stocker jusqu’à nouvel ordre…

Si l’épidémie de Covid-19 a des répercussions multiples, force est de constater qu’elle déstabilise une intercommunale régulièrement sous le feu des critiques des communes associées.