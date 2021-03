Du changement est à prévoir dans le tri des déchets. Un nouveau sac poubelle bleu va en effet faire son apparition le 1er avril. Il pourra désormais accueillir davantage de détritus. Le prix de ces nouveaux sacs tout comme sa capacité de contenance resteront inchangés. Les anciens sacs seront toujours utilisables et disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Aucun changement n’aura lieu concernant leur date de collectes.

Pour l’instant, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons de boissons sont autorisés dans les sacs PMC, collectés au sein de la zone Hygea. Dès le mois d’avril, presque tous les emballages ménagers en plastique seront acceptés dans le nouveau sac bleu : pots de yaourt, raviers de beurre, sacs et films en plastique, etc.

"Concrètement, ce seront environ 8 kilos de déchets d’emballages ménagers en plastique qui vont quitter le sac d’ordures ménagères pour le sac bleu et qui seront désormais recyclés", explique Hygea. "Cela permettra de réduire l’usage de nouvelles matières premières, d’économiser de l’énergie et de limiter les émissions de CO2".

"Les emballages tels que les barquettes de charcuterie, sont parfois composés de plusieurs parties (une barquette et un film plastique) qui ne suivent pas la même filière de recyclage", poursuit l’intercommunale. "Pour que ces emballages soient correctement recyclés, les citoyens devront bien séparer les deux éléments avant de les jeter dans leur sac bleu".

A noter également que ces changements ne concernent pas les habitants de Frameries. Ces derniers bénéficiaient déjà de cette collecte élargie depuis 2016 dans le cadre d’un projet-pilote.