Le promoteur immobilier Delzelle tient une réunion d'information le 18 mai prochain.

243 appartements seront-ils construits sur l’ancienne friche industrielle Bel Fibres à Hyon ? C’est en tout cas la volonté du promoteur immobilier Delzelle, basé à Braine-le-Comte. En 2013, Bel Fibres, spécialisée dans la récupération et le traitement des déchets en papier et carton, quittait son usine située rue de Monte-en-Peine et s’installait à Saint-Ghislain, rue des Roseaux.

Le site, d’une superficie de 4,34 ha, est depuis resté en l’état. Delzelle, son nouveau propriétaire a introduit l’an dernier une demande auprès de la Région wallonne pour reconnaître la friche comme Site A Réaménager (SAR). Cette procédure permet de changer l’affectation du sol et est assortie d’une obligation de dépollution pour le demandeur. Concrètement Delzelle veut changer l’affectation du site et la passer de zone économique industrielle à zone de logements, ce qui ouvre la voie à son projet immobilier.