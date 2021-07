C’est une affaire résolue pour la zone de police Mons-Quévy. Depuis le mois de mars 2021 jusqu’à ce 20 juillet, des vols d’argent liquide, de cartes bancaires et téléphones portables étaient constatés par de nombreux habitants d’Hyon et ses environs. Le suspect suivait régulièrement le même modus operandi.

L’individu se présentait au domicile et détournait l’attention du propriétaire pour lui dérober ses effets personnels. Il a également agi à leur insu, en s’introduisant dans des maisons occupées sans se faire remarquer par les victimes.

Le trentenaire a heureusement pu être arrêté ce 20 juillet à l’issue d’une enquête menée par des policiers des Services Interventions et Enquêtes & Recherches de la zone de police Mons-Quévy. Depuis, le suspect a été mis en cause pour une dizaine de faits. Ce dernier est passé aux aveux et se trouve incarcéré à la prison de Mons désormais.