Le conducteur a été emmené conscient à l'hôpital. L'animal n'a pas survécu.

C'était la pagaille ce matin au pavé de Monte-en-peine à Hyon où les pompiers de Mons ont été dépêchés peu après 6 heures du matin pour un accident impliquant une voiture, un camion et un cheval.

L'animal s'était échappé de son enclos. Un chauffeur routier l'avait alors évité de justesse et s'était stationné un peu plus loin pour avertir les autres usagers de la route et les propriétaires du cheval. C'est alors qu'une voiture a surgi. Manifestement surpris par la présence de l'équidé, l'automobiliste n'a pu l'éviter. Il a tout d'abord fauché le malheureux animal avant de se planter dans le camion qui venait de s'arrêter. Le conducteur aurait été emmené conscient à l'hôpital. Le cheval n'a par contre pas survécu.