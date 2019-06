L'intercommunale IDEA a présenté son bilan.

Intercommunale de développement économique et d'aménagement des régions de Mons-Borinage et du Centre a annoncé que le cap des 1.000 entreprises totalisant plus de 22.000 emplois avait été franchi en 2018. Parmi ses projets, épinglons le projet d'implantation d'un réseau de chaleur au sein du quartier de la Porte de Nimy à Mons et la poursuite des travaux d'édification d'un nouveau château d'eau de 2.500 m3 dans la ZAE de Feluy. Idea regroupe 27 communes associées dans le Centre et Mons-Borinage, soit un territoire de plus de 540.000 habitants. L'intercommunale compte 322 collaborateurs, spécialisés dans l'aménagement du territoire, l'énergie ou encore la gestion de l'eau.

En matière d'aménagement du territoire, la superficie moyenne vendue par entreprise en 2018 est de 71 ares, ce qui représente presque le double de la superficie vendue en 2017. Ce sont 459 emplois qui ont été maintenus ou créés via les reventes et les locations de biens acquis antérieurement dans des ZAE. Ces opérations ont généré un investissement privé de près de 30 millions d'euros.

Dans le cadre de la gestion de l'eau, IDEA a présenté quelques chiffres : plus de 9,1 millions m3 d'eau potable commercialisés auprès des entreprises et de la SWDE, plus de 36 millions m3 d'eaux usées assainies avant le rejet vers le milieu naturel, exploitation d'un réseau de 31 stations d'épuration et de plus de 50 stations de pompage, 16 millions m3 d'eau pompés dans le cadre de la lutte contre les inondations, plus de 8.300 analyses des eaux usées et plus de 12.600 analyses des boues réalisées au sein du laboratoire d'analyses physico-chimiques d'IDEA, près de 4 km de collecteurs d'assainissement et 3,5 km d'égouts posés, exploitation de 3 puits géothermiques situées entre 1.500 et 3.000 m de profondeur, près de 13.400 Mwh fournis auprès des clients du chauffage urbain, soit une économie de près de 3.500 tonnes de CO2.

IDEA vient d'inaugurer la station d'épuration de Feluy et va mettre en service les collecteurs de Thieu et du Bois du Roy à Binche. Ses projets sont la réalisation des travaux d'un creusement d'un puits de prospection à Ghlin, la poursuite des travaux d'un nouveau château d'eau de 2.500 m3 dans la ZAE de Feluy, le lancement d'un important chantier de démergement du ruisseau de l'Elwasmes et le projet d'implantation d'un réseau de chaleur au sein du quartier de la Porte de Nimy à Mons.