La région ne manque pas de jolis coins pour balader son animal de compagnie. Encore faut-il les connaître. Un Montois a ainsi eu l’idée de créer Amiko, une application qui devrait faciliter la vie de ceux qui aiment prendre le grand air avec leur toutou.

"Ça fonctionne un peu sur le même principe que des applications bien connues pour la marche ou les balades à vélo telles que Strava ou Runstatic", explique Valentin Taleb. "Mon application permet d’enregistrer les balades que l’on effectue avec son animal de compagnie et de partager le parcours. On peut également prendre des photos pour garder des souvenirs ou noter les différents endroits où les chiens ont fait leur besoin ! De nouvelles fonctions vont bientôt venir s’ajouter, comme voir les balades que font nos amis."

Promener son chien, ce n’est pas une habitude pour Valentin Taleb qui n’a que deux poules. Mais le Montois aime faire des balades et l’idée lui est venue en croisant des maitres accompagnés de leur boule de poils. Le confinement s’est occupé du reste.

"Je développe des applications pour des entreprises téléphoniques, mais depuis cinq ans, je suis indépendant et je crée donc aussi mes propres applications", poursuit Valentin Taleb. "J’ai eu assez de temps libre pendant le confinement pour travailler sur Amiko. Je me promène beaucoup et l’idée m’est venue en croisant des maitres avec leur chien. Comme moi-même, je n’ai pas d’animal de compagnie, j’ai consulté des personnes autour de moi pour mieux cerner les besoins auxquels pourrait répondre l’application. J’ai notamment lancé un sondage sur les réseaux sociaux qui m’a bien aiguillé, 300 personnes y avaient répondu."

Pour Amiko, ce sont déjà plus de 400 personnes qui sont inscrites. De quoi donner de nouvelles idées à Valentin Taleb. "Je travaille sur un carnet de santé digital pour animaux de compagnie. Pas mal de gens autour de moi m’ont dit qu’ils seraient intéressés."

À ce rythme-là, la prochaine étape pour l’informaticien montois sera sans doute d’adopter un animal de compagnie à son tour.