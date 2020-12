Alors qu’il est appliqué depuis fin octobre en Wallonie, et bien qu’il soit respecté par une large majorité de la population, force est de constater que le couvre-feu n’est pas totalement implémenté dans le quotidien de tout un chacun. En attestent les quelques frasques de certains inconscients comme les lockdown parties, pour ne citer que ces infractions à la législation en la matière.

Et si ces non-respects qui trouvent écho dans la presse se déroulent presque toujours en zone urbaine, ou tout du moins sur le territoire des zones de police locale, la situation sur les autoroutes belges n’est pour autant pas plus calme. Que du contraire ! Et outre ces non-respects du couvre-feu, les policiers des unités WPR (la police de la route, NDLR.) sont eux aussi confrontés à une kyrielle de faits criminels, et notamment aux vols de cargaison sur les nombreux parkings autoroutiers, dont la recrudescence connue ces dernières années ne s’est pas estompée avec le confinement. Dans le jargon policier, on les appelle les "vols cargo".

Pour contrer cette criminalité, la police fédérale dont dépendent les différentes unités WPR, a mis sur pied il y a quelques années un service aux compétences judiciaires, les cellules de patrouille et de surveillance, les CPS. Peu connue de la population, cette cellule judiciaire vient en appui aux différents postes de circulation qui composent les unités de WPR, elles-mêmes regroupées par province. Focus sur la CPS de la WPR Hainaut, que nous avons suivi pendant une nuit. Une immersion exclusive dans le quotidien de cette unité judiciaire de la police de la route.