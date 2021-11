Elle était visible à des kilomètres à la ronde et plus importante que d'habitude. Ces dernières semaines, une épaisse colonne de fumée s'est dégagée dans le ciel montois depuis la cimenterie d'Holcim à Obourg. De quoi susciter au minimum des interrogations chez de nombreuses personnes.

Y aurait-il une activité anormale au sein d'Holcim? "Rien de particulier", nous répond-on du côté de l'entreprise. "Nous ambitionnons de développer un nouveau projet sur le site d'Obourg. Mais il n'y a eu aucun test pour le moment. Les observations sur la fumée qui se dégage de l'usine peuvent être liées aux conditions climatiques."

C'est l'explication qui est également avancée par les autorités communales. "Nous avons effectivement reçu des mails de riverains pour signaler cet important dégagement de fumée. Mais à chaque changement de saison, c'est comme ça, on observe le même phénomène qui est lié à la réflexion de la lumière", explique Catherine Marneffe, échevine de l'Environnement.

Des effets de lumière pour expliquer l'impressionnant phénomène constaté ces dernières semaines? L'explication pourrait laisser plus d'un badaud perplexe. Mais il ne faut sans doute pas sous-estimer ces effets de lumière. Après tout, c'est grâce à eux que David Coperfield a fait disparaître la Statue de la Liberté. Surtout, l'activité de la cimenterie d'Obourg est surveillée de près par les autorités, jusqu'à connaître la composition de la fumée qui s'en échappe. "L'activité de la cimenterie est hypercontrôlée. Nous connaissons la composition de la fumée. Elle contient essentiellement des vapeurs d'eau et du CO2. On y trouve aussi des Nox composés d'azote et d'oxygène ainsi que des COV, composés organiques volatils", poursuit l'échevine de l'Environnement.

Ce n'est pas le bon air frais des Alpes, mais Holcim ne peut pas faire n'importe quoi pour autant. "C'est une usine. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pollution. Mais elle est très diffuse et tout se fait dans le cadre du permis qui a été octroyé par l'entreprise", précise Catherine Marneffe. "Il y a des filtres dans les cheminées dont les cartouches sont contrôlées de manière régulière. Le Département de la Police et des Contrôles (DPC) du SPW Environnement effectue également des contrôles. Il y a en outre des bornes tout autour du site qui mesurent la qualité de l'air. Et tous ces résultats sont présentés au comité d'accompagnement qui se réunit plusieurs fois par an et qui regroupe à la fois des représentants des autorités, de l'entreprise et des riverains."

Si la cimenterie d'Obourg est une usine qui pollue, le groupe Holcim a tout de même l'ambition de rendre son activité plus verte avec son projet Go4Zero. Objectif? Arriver à la neutralité carbone avec un nouveau four à clinker. Les démarches pour la demande de permis sont en cours. Mais avant de se réjouir des ambitions de l'entreprise, l'échevine de l'Environnement attend de voir l'étude d'incidences.