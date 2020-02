Deux conteneurs ont été touchés par les flammes.

Plus de peur que de mal à la cimenterie d'Obourg. Un incendie s'est déclaré très tôt ce mardi matin au sein de ce site géré par Holcim. Les pompiers de Mons ont été dépêchés sur place aux petites heures pour tenter d'éteindre les flammes. Peu après six heures, le feu a heureusement pu être maîtrisé et les pompiers montois ont pu regagner la caserne vers 8 heures.

Le feu a pris dans un conteneur utilisé comme vestiaire par le personnel de l'entreprise, mais situé hors de la zone d'exploitation de la cimenterie, rue des Fabriques à Mons. Ce conteneur a été détruit et le vent a poussé les flammes vers un second conteneur. Les pompiers se sont donc concentrés pour éviter que le foyer ne se répande à d'autres locaux. Les raisons de ce départ d'incendie restent à déterminer.