U.P.

U.P.

U.P.

L’incendie qui s’est déclaré sur le site de l’entreprise Nouryon (ex-Akzo Nobel) à Ghlin semble avoir causé plus de peur que de mal. Pour rappel, les secours ont été appelés hier peu avant 20h sur le site de l’entreprise, d’où se dégageaient d’importantes fumées noires. Les sapeurs-pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre ont pu maîtriser l’incendie vers 21h.

Des mesures ont ensuite été effectuées en collaboration entre la Zone de secours Hainaut Centre, l'Unité de Crisnée de la Protection Civile et le conseiller en prévention de l'entreprise, à partir de 22h. Les mesures se sont concentrées sur les eaux d'écoulement et l'air ambiant.

Le phosgène et l'acide chloridrique ont été ciblés par ces analyses. "Toutes les mesures se sont avérées négatives. Il n'y a pas eu de pollution des sols", insiste le Gouverneur de la Province Tommy Leclercq dans un communiqué. Les mesures de contrôle, notamment à l'aide de caméras thermiques et d'un drone, se sont poursuivies jusque minuit et demi, heure de fin des opérations. Ce matin à 6h45, l'entreprise a confirmé le retour à la normale sur le site.

Le bilan définitif fait état de deux blessés légers (brûlures superficielles). Ils ont pu rejoindre leur domicile ce mardi, dans la soirée.

Le dispositif mis en place par la zone de secours Hainaut-Centre était composé notamment, d’un directeur du Poste de Commandement opérationnel, ainsi que deux autopompes, l’une de Mons, la seconde de St-Ghislain, deux citernes, un drone mais également un véhicule de reconnaissance chimique pour effectuer des mesures. Près d’une trentaine de pompiers ont été mobilisés.

Nouryon est une entreprise qui utilise beaucoup de peroxyde. Selon les premières analyses (l’enquête est toujours en cours), l’incendie initial d’un fût vide (qui contenait du peroxyde) se serait étendu à des cubitainers de graisses animales et végétales, ce qui a causé la grosse majorité des fumées noires.