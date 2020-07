L'agriculture était sur le point de récolter les céréales incendiées.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les flammes ont ravagé un champ d'escourgeon à Saint-Denis. C'est un feu de déchets à proximité qui a embrasé la terre agricole.

Pour Xavier Roisin, c'est un coup dur. Les céréales étaient à maturité et allaient être récoltées dans quelques jours à peine. " Le feu a ravagé près de 4 hectares. Ce sont 40 tonnes qui sont parties en fumée, alors que la tonne se vend à 195 euros ", soupire l'agriculteur. " Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des feux de déchets dans le coin. Ça doit être un inconscient qui se débarrasse de ces détritus dans la nature et qui y met le feu pour ne pas laisser de traces. Nous avions déjà constaté un feu de déchets il y a quelques semaines et je redoutais justement un incendie juste avant la moisson. "

Ce que Xavier Roisin redoutait est malheureusement arrivé. Une chance malgré tout: l'alerte a pu être donnée rapidement. " Le fils du céréalier avec qui je travaille était encore à l'œuvre aux alentours de minuit. C'est lui qui a vu les flammes au loin et qui a tout de suite compris qu'il y avait un incendie. Il a pu alerter tout le monde et appeler les pompiers ", poursuit Xavier Roisin. " Sans ça, c'est une pièce de 9 hectares qui serait partie en fumée. Et il y a des habitations dans le prolongement du champ. Heureusement que quelqu'un l'a vu à temps. "

Si le pire a ainsi pu être évité, l'agriculteur accuse le coup. " Aujourd'hui, nous devons enterrer mon papa. Nous n'avions déjà pas dormi la veille, la nuit de son décès. Nous n'avons pas dormi cette nuit non plus. On se serait bien passé de cet incendie. "

De quoi faire réfléchir les imprudents qui veulent se débarrasser de leurs déchets dans la nature à moindres frais. Les conséquences peuvent être catastrophiques, et les amendes particulièrement salées.