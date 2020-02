Aucun risque n'est pris.

Petite frayeur ce mercredi après-midi au sein de l’école communale d’Havré, rue Doyen. Un incendie s’y est en effet déclaré. Heureusement, plus aucun enfant n’était présent dans l’établissement. Seuls quelques membres du personnel ont assisté aux faits. Le brasier a rapidement pu être maîtrisé par les pompiers mais les dégâts restent malgré tout importants.

En réalité, un seul local a été touché. "L’incendie s’est déclaré dans une salle utilisée pour la psychomotricité", précise Catherine Houdart (PS), échevine de l’enseignement. "Il y a de la suie partout et les vitres ont explosé. Par contre, les trois salles de cours qui se trouvent de l’autre côté du couloir n’ont absolument pas été touchées. Aucun dégât n’est à y déplorer."

Les lieux ont été sécurisés par les pompiers et les ouvriers communaux mais pas question de prendre le moindre risque. "Il y a malgré tout encore une forte odeur de fumée. Les élèves de première et deuxième primaire auront donc cours sur la deuxième implantation, rue Victor Baudour ces jeudi et vendredi. Lundi, ils devraient pouvoir regagner leurs locaux habituels."

En parallèle, il faudra tenter de relancer l’électricité et le chauffage afin d’assurer le confort des petites têtes blondes. "Une communication sera adressée aux parents et les institutrices seront présentes sur l’implantation ce jeudi afin d’accueillir les parents." Une communication via la page Facebook officielle de la ville devrait également être assurée dans les prochaines heures.

"Dans le malheur, nous avons beaucoup de chances. Nous sommes mercredi après-midi, les enfants n’étaient plus présents. Même si nous effectuons régulièrement des exercices au sein de nos établissements, ne pas avoir vécu cette situation est un stress un moins." Il faudra désormais procéder aux réparations et remettre le local de psychomotricité en état. Les assurances prendront le relais. Selon toute vraisemblance, un court-circuit serait à l’origine du sinistre.