Le temps d’un week-end, on oubliera le summer body, les couvertures de magazines qui invitent à tester un nouveau type de régime ou encore les légumes cuits à la vapeur. Du 1er au 3 juillet en effet, la TeamGrosLard investira la Place du Parc pour la première édition montoise de son Food Festival. Et vous l’aurez compris, gourmets et gourmands sont cordialement invités à se faire plaisir.

Car ce festival, c’est d’abord 30 food trucks et stands variés. Les amateurs de bonne crasse y trouveront leur compte. Mais les festivaliers qui souhaitent faire le tour du monde du bout de leurs papilles ne seront pas en reste. Le mot d’ordre de la TeamGrosLard, c’est d’en avoir pour tous les goûts. Et au regard du panel convoqué, l’objectif devrait être atteint.

Pour accompagner le tout, on pourra s’abreuver en cocktails concoctés sur place, en softs évidemment et en bières du terroir. La Brasserie du Borinage est partenaire de l’événement et proposera trois de ses spécialités : l’Urine (au fût), la Jean-Mi et la Sunlight des Tropiques.

Si la bonne bouffe en est le fil rouge, ce Food Festival n’en reste pas moins un événement convivial qui a même pris une dimension familiale après quatre éditions déjà organisées à Saint-Ghislain. On trouvera notamment une belle zone réservée aux enfants avec des châteaux gonflables, une garderie ainsi qu’un espace pour les bébés où l’on pourra chauffer les biberons et changer les langes.

Avant de rempiler en août à Saint-Ghislain, la TeamGrosLard profite de cette incursion montoise pour mettre les petits plats dans les grands. Le site est en effet beaucoup plus spacieux, si bien que les organisateurs vont pouvoir mettre sur pied un grand "espace chill" avec une tente stretch de 300 m2, des tonnelles, des parasols, des tables, des transats… Le but étant que les festivaliers disposent de tout le confort nécessaire pour savourer leurs bons plats.

Le Food Festival, c’est aussi un événement festif et un brin déjanté. Comme à Saint-Ghislain, on retrouvera le dimanche un concours du plus grand mangeur, ouvert aux adultes et aux enfants. Et il y aura des concerts et dj-sets. Le vendredi soir, l’ambiance tournera autour des années 80 et 2000. Le samedi sera plus electro. Et le dimanche sera marqué par la musique urbaine avec les concerts de Twodee et James Deano.

Rappelons que l’entrée est gratuite et que pour cette première édition montoise, le Food Festival adoptera le paiement cashless. Et maintenant ? Y a plus qu’à compter les dodos. Et faire diète pour arriver l’estomac paré au Food Festival.