N'allez pas dire aux musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie que la musique classique, c'est pour les vieux et les riches. En effet, sous la houlette de son directeur Laurent Fack, l'ORCW basé à Mons s'emploie à aller à la rencontre du grand public pour tordre le cou aux clichés. L'orchestre multiplie ainsi les apparitions, là où on ne l'attend pas forcément toujours.

C'est dans cet esprit que le 18 novembre, l'ORCW va participer à un projet inédit: un concert blind test en partenariat avec le MUMons, le tout nouveau musée de l'Université de Mons. Une manière originale de sensibiliser les jeunes aux émotions de la musique classique. Les musiciens de l'ORCW et leur directeur musical, le pianiste mondialement reconnu Vahan Mardirossian, ont ciblé un répertoire de sons qui vont parler à la communauté estudiantine. Des extraits de films, jeux vidéo et publicités cultes seront joués au cours de cette soirée inédite. On parle même d'une première nationale, au bas mot!

Le rendez-vous est donné à Arsonic. Les étudiants sont la cible privilégiée, mais la soirée est aussi ouverte au grand public. Les spectateurs ne seront pas passifs. Grâce à l'application Wooclap, ils pourront participer activement blind test. Commentaires, réponses et votes en direct, réception d’informations, de pré-résultats et de playlists, tout arrivera sur les smartphones des participants.