Les participants se retrouvent littéralement plongés dans l'ambiance d'un jeu télévisé.

Fan de jeux télévisés, vous avez toujours rêvé de répondre aux questions sur un plateau sans oser franchir le pas. Si vous êtes du jour à participer depuis votre canapé parce que le trac du public vous bloque, bonne nouvelle, une activité pour le moins originale devrait assouvir vos désirs ludiques.

Une Quiz Room a en effet ouvert ses portes à Mons. Et tout est fait pour s'y croire. Pupitres, buzzers, écrans, ambiance de plateau télé… Les participants doivent répondre à des questions et quelques règles viennent pimenter le tout pour ajouter du fun à l'expérience. On peut par exemple utiliser un joker, bloquer une équipe ou voler des points. On l'aura compris, la Quiz Room est le concept idéal pour passer un bon moment entre amis.