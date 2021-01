Le confinement a un impact sur l'école, tout le monde l'aura ressenti. Mais qu'en est-il exactement des effets sur les enseignants? Des chercheurs de l'UMons apportent des réponses au terme d'une grande enquête. Ces derniers mois, ils ont interrogé près de 1.000 enseignants de l’enseignement maternel, primaire et secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les pratiques qu’ils ont mises en œuvre au sein de leurs classes depuis la rentrée scolaire en septembre.

"En juin dernier, nous avions lancé une première enquête qui portait sur les pratiques enseignantes en période de confinement", contextualise la professeur Natacha Duroisin qui a coordonné et mené la recherche. "Un de nos objectifs était de prendre des informations sur la manière dont les enseignants étaient parvenus, dans la précipitation, à dispenser les enseignements à distance. Suite au succès de cette première enquête, nous en avons proposé une deuxième qui porte cette fois sur la manière dont les enseignants ont réussi à gérer la rentrée scolaire 2020-2021 et qui explore différentes thématiques telles que les inégalités scolaires, les apprentissages scolaires, l’usage du numérique, les actions d’enseignement, les difficultés rencontrées, le positionnement des enseignants par rapport aux prescriptions légales (circulaires), la gestion de classe, le bien-être…"

Plusieurs conclusions interpellent. Le port du masque chez les enseignants est perçu comme contraignant par 72,1% des répondants. Cela vaut surtout dans le primaire, car il rend plus difficiles certains apprentissages comme l'identification de phonèmes lors de l’apprentissage de la lecture. Une nette majorité estime d'ailleurs que les mesures sanitaires ont impact sur la qualité des cours. 62,5% se disent ainsi contraints à un enseignement magistral. De plus, le respect de la distanciation sociale semble globalement impossible pour 78,9% des répondants qui mettent en cause un nombre trop élevé d’élèves par classe étant donné la taille des locaux.

Néanmoins, nombre de profs semblent capables de tenir le coup jusqu'à maintenant. "44,9% des enseignants disent qu’ils ne sont pas stressés par la situation sanitaire vécue, 36,8% des enseignants se disent un peu stressés par la situation et 18,3% indiquent que la situation sanitaire vécue entraîne beaucoup de stress", révèle l'Umons.

La crise sanitaire a également un impact sur les pratiques pédagogiques. Travail en ligne, communication accrue avec les parents, classe inversée ou encore meilleure évaluation des élèves… Plus de la moitié des enseignants interrogés indiquent avoir dû envisager la rentrée différemment. Les premiers jours de cours, 70% des enseignants interrogés déclarent aussi avoir consacré du temps pour permettre aux élèves d’exprimer leurs émotions et la manière dont ils vivaient la pandémie. Les résultats indiquent par ailleurs que beaucoup d'enseignants doivent davantage motiver les élèves et rattraper le temps perdu, sans avoir la possibilité d'anticiper un éventuel reconfinement. 52,4% (davantage issus de l’enseignement ordinaire) ressentent une pression due à un éventuel retard dans le programme.

Enfin, il est très clair que le confinement a amplifié les inégalités scolaires. C'est l'avis de 92% des sondés. Une majorité d’enseignants (53,4%) estime que l’écart entre élèves plus faibles et plus forts s’est creusé et que cet écart a été visible lors de la rentrée scolaire.

Et maintenant? Les auteurs de l'enquête ont offert la possibilité aux enseignants de s'exprimer. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas l'unique objectif poursuivi. Les chercheurs de l'UMons veulent également fournir un état des lieux de la situation d’enseignement-apprentissage en temps de pandémie, comparer la situation avec d'autres pays, mais aussi relever des pistes et des recommandations pour tirer parti de la crise sanitaire et repenser une école post-Covid. Les chercheurs montois ne devraient d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Sous réserve de financement, une troisième enquête devrait être réalisée.