Les inondations qui ont frappé le pays en juillet dernier sont encore dans toutes les mémoires. Aux pertes humaines se sont en effet ajoutées les difficultés à reconstruire : aujourd’hui encore, de nombreux ménages usent de plan B pour tenter de s’en sortir. C’est pour aider toutes ces personnes, plongées malgré elles dans la précarité, que la ministre de l’intégration sociale, Karine Lalieux (PS), avait confirmé en décembre dernier la libération d’une deuxième tranche de subvention "inondations", visant à soutenir les sinistrés via les CPAS.

Les montants octroyés à chaque commune touchée sont désormais connus. Chez nous, quatre entités sont concernées. Le CPAS de Mons pourra compter sur une enveloppe de 11 749 euros tandis que le CPAS de Quévy bénéficiera d’un montant de 7343 euros. Dans la région du Centre, les communes de La Louvière et d’Estinnes ont également été retenues. Elles obtiendront respectivement une enveloppe de 6462 euros et 8812 euros. Dans la région, il s’agit clairement des communes les plus durement touchées par les intempéries de l’été dernier.

Une quinzaine d’habitation avaient par exemple été touchées dans la Cité du Doudou, plus principalement dans les villages d’Harmignies, d’Hyon, de Ciply et d’Obourg, la Trouille étant sorti de son lit. Une personne âgée résidant à Harmignies avait notamment dû être relogée par son fils tant les dégâts étaient importants au sein de l’habitation. Cette nouvelle salve de subsides, pour un total de 10 millions d’euros, doit permettre aux CPAS de répondre à la demande des victimes qui auraient encore besoin d’aide pour se reloger ou se remeubler.

Chez nous, les CPAS admettent avoir été assez peu sollicités dans le cadre de cette problématique. Du côté de Mons, l’information de l’octroi de cette deuxième enveloppe n’était pas encore parvenue aux services.