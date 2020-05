La jeune femme de 24 ans avait quitté le CHU Ambroise Paré.

Sur demande du Parquet de Mons, un avis de recherche vient d'être lancé par la Police fédérale. Il concerne la disparition de Manon Longo, une jeune femme de 24 ans. Le vendredi 1er mai 2020, Manon a quitté le CHU Ambroise Paré situé Boulevard John Fitzgerald Kennedy à Mons. Depuis elle ne s’est plus manifestée.

Manon est de corpulence mince et mesure 1m65. Elle a les yeux bruns et de longs cheveux foncés. Au moment de sa disparition, elle portait un T-shirt noir, un pantalon de training noir avec des bandes blanches et vertes et des baskets blanches.

Si vous avez vu Manon Longo ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.