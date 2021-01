La commune de Saint-Ghislain a probablement commencé l’année 2021 de la plus belle des façons en décrochant le titre de commune ayant récolté le plus de votes dans la région Mons-Centre, toutes thématiques confondues, grâce à sa candidature dans la catégorie “seniors”. Pour l’autorité locale, il s’agit avant tout d’une reconnaissance et d’une belle victoire collective.

"Tous les projets qui sont menés à destination de notre population, et dans ce cas de nos aînés, ne sont possibles que grâce au travail des élus, du personnel administratif, des conseils consultatifs et de l’implication des citoyens, insiste Florence Monier (PS), première échevine. Il ne suffit pas d’émettre une idée, encore faut-il pouvoir la concrétiser. Tous les intervenants sont les maillons d’une même chaîne."

À Saint-Ghislain, plus encore en cette période de crise, une attention toute particulière a été portée aux personnes âgées, et naturellement plus susceptibles d’être isolées. "Il n’a jamais été question pour nous de laisser quelqu’un dans le besoin. Notre taxi social a par exemple été mis à disposition pour faire des courses, effectuer des démarches administratives et médicales, rendre visite à un proche hospitalisé ou en institution…"

Pour le collège communal, valoriser les actions entreprises est une chance. "C’est une magnifique opération car elle permet un focus sur les initiatives positives des communes. En cette période difficile, on a besoin de positivité ! Par ailleurs, cela nous permet aussi de partager nos bonnes pratiques et d’en découvrir d’autres. Si cela peut faire tache d’huile, nous avons tout gagné !"

Bien sûr, les élus et acteurs de ces bonnes pratiques avaient offert de la visibilité au concours. "Mais ça reste une très bonne surprise car on sait que beaucoup de projets avaient été soumis, parfois par des communes plus importantes que nous et qui disposent de moyens plus importants. Notre première place prouve que ce n’est pas toujours le plus important. La solidarité a probablement fait la différence !"

Difficile de ne pas donner raison à Florence Monier alors que la commune a récemment lancé via son conseil consultatif des aînés le projet "À l’écoute de nos aînés", qui permet aux personnes âgées de retrouver à l’autre bout du fil sept membres dudit conseil afin de leur apporter un peu de soutien et de réconfort. Ces membres s’investissent évidemment bénévolement avec pour simple objectif de rompre l’isolement, ne fût-ce que le temps d’une conversation de quelques minutes.