C’est un coût que l’on sait faramineux pour les communes, à tel point que nombreuses sont celles qui posent le choix de ne plus avoir de piscine sur leur territoire. À Saint-Ghislain, la ville a décidé d’aller à contre-courant en dégageant les moyens nécessaires à l’entretien de la piscine communale… En outre, des budgets sont régulièrement dégagés pour permettre son développement et pour améliorer l’outil, indispensable dans une commune qui compte une multitude de clubs sportifs mais aussi de très nombreuses écoles.

Dans le courant de cette mandature, la ville entend ainsi entreprendre de vastes mais nécessaires travaux. "Il s’agit du prochain projet sportif de taille de la ville", confirme-t-on du côté du service communication. "La piscine communale et le hall omnisports de Saint-Ghislain seront rénovés, avec pour ambition de devenir la piscine la moins émettrice de CO2 du pays." Rien que ça. Évidemment, la majorité PS-MR&Citoyens devra consacrer une enveloppe budgétaire à la hauteur de ses ambitions.

"Le montant des travaux est estimé à plus de trois millions d’euros, en partie subsidiés dans le cadre du plan piscine de la Wallonie et d’Infrasports. L’infrastructure sera ainsi remise à neuf, avec le remplacement de la toiture et des châssis, l’installation d’un système de prévention anti-noyade par caméras ou un travail sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite."

Bref, l’outil fera peau neuve pour le plus grand bonheur des sportifs, qu’ils soient confirmés ou débutants.

"La ville est à l’initiative de nombreux projets dans le domaine des sports", rappelle encore la ville. En effet, les amateurs de sports aquatiques ne seront pas les seuls à être comblés. Dans le courant de cette année 2021, une nouvelle aire de fitness stress workout sera installée au cœur du parc communal de Baudour. "Sur ces trois dernières années, ce sont cinq espaces dédiés à l’activité physique qui ont été rénovés ou inaugurés."

C’était le cas de la piste d’athlétisme du stade Saint-Lô, du terrain multisports de Baudour, de l’aire de fitness de Saint-Ghislain, du terrain de rugby de Sirault ou encore du parcours Vita situé dans le bois de Baudour.

Autant de dispositifs et de matériel sportifs qui s’ajoutent à divers événements et permettent aux Saint-Ghislain, jeunes et moins jeunes, de profiter pleinement des bienfaits d’une activité physique régulière.