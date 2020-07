La Province du Hainaut est sur le point de concrétiser le rachat de la caserne de Ghlin.

Comme nous vous l'annoncions au début du mois de juillet , le site de l'ancienne caserne de la Protection civile de Ghlin va bientôt passer entre les mains de la Province du Hainaut. Une signature pourrait même intervenir dans le cadre du prochain conseil des ministres, avant le 21 juillet prochain. L'objectif étant de créer un véritable pôle dédié aux métiers de la sécurité en rassemblant les formations des pompiers, ambulanciers, policiers, mais également l’aide médicale urgente ou le centre de crise.

Le projet a été discuté ce mardi matin en commission des pouvoirs locaux du parlement wallon. Et Jacqueline Galant (MR) n'a pas manqué d'exprimer sa position au ministre Pierre-Yves Dermagne (PS). "Si on n’a pas d’argent pour financer les zones de secours, on ne doit pas non plus dépenser sans réfléchir dans des projets qui ne tiennent pas la route et qui sont des futurs travaux inutiles", estime la député-bourgmestre de Jurbise.