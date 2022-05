C'est la terreur des diététiciens, un épicurien dans toute sa splendeur qui ferait passer Obélix pour un végan neurasthénique. Jason Chicandier était de passage dans le Hainaut ce lundi. Et forcément, les rires aussi gras que la ripaille bien arrosée étaient de mise.

Jason Chicandier, c'est un ancien employé de banque titillé par la scène qui se fait virer de sa boîte en 2018 après avoir publié une vidéo sobrement intitulée "en… de banquier". Juste après, il enchaîne avec une vidéo qui enflamme la Toile et dans laquelle il énonce un nouveau commandement adopté par des millions de fidèles: "Le vendredi, on est bleu! On est métal!"

Depuis, l'humoriste enchaîne les vidéos sur le Net, les émissions et les spectacles avec son complice Mathou Cann. Le cinéma lui a également ouvert ses portes. Le monde viticole également. Ainsi, lundi, c'est pour proposer ses breuvages du Domaine de la Chicanderie que le Français a poussé une pointe jusque dans le Hainaut, à la réputée Maison des Vins Brunin Guillier. Aux fourneaux, le Montois Jean-Philippe Watteyne était de la partie.

"Nous avons eu une dégustation de quatre blancs, quatre rouges et un rosé. C'était très bon", nous confie le chef montois. "En tant qu'ambassadeur des planchas MWD fabriquées chez nous à Hyon, j'étais venu donner un coup de main au traiteur Olivier Clay pour préparer à manger et accompagner la dégustation des vins."

Manifestement, Jason Chicandier a apprécié la visite. "On est en Belgique, regardez ces physiques", a commenté l'humoriste dans une vidéo réalisée lors de la dégustation. "Ça, ça mange pas de salade, ça emmerde le quinoa (…) Ça mange de l'os à moelle dès 8h du matin. C'est des vrais, on les aime, c'est des Belges."

Jean-Phi aussi a apprécié la rencontre. "Je le connaissais à travers ses vidéos, j'étais déjà fan. Et il est vraiment comme on peut s'y attendre. Il ne se prend pas la tête, il faisait des photos et des vidéos avec tout le monde, tout le temps en train de déconner. Il était là pour s'amuser", explique le Montois. "Mardi matin, il nous a d'ailleurs envoyé un message pour nous dire qu'il avait un genou à terre et un œil en moins, mais qu'il avait passé un super moment." Comme quoi, il n'y a sans doute pas que le vendredi que le Chicandier est métal.