Marc Fitoussi est venu présenter Les Apparences au Festival de Mons. Un thriller enrichi porté par une formidable Karine Viard. Rencontre avec le réalisateur.

Votre film est l’adaptation d’un roman suédois, Trahie, sur une histoire d’adultère. Comment est venue l’idée de l’enrichir d’une satire sociale ?

C’est vrai qu’il y a la chronique de Français expatriés à Vienne. C’est un milieu peu représenté au cinéma et qui m’intéressait, car il y a des choses à dire sur ces gens qui vivent en vase clos et ont très peur de l’autre. Et il y a ce couple emblématique dans cette communauté, incarné par Karine Viard et Benjamin Biolay. La femme vient d’un milieu plus modeste. Elle a atteint un but socialement. Et quand elle découvre que son mari lui est infidèle, elle a peur de perdre son rang. Elle n’a personne à qui se confier. Ses copines sont juste là pour la représentation. Ce qui la motive dans ses agissements secrets. On entre alors dans le thriller.

On sent l’influence de Claude Chabrol dans cette manière de croquer la bourgeoisie.

Tout à fait. Mais à l’époque de Chabrol, ça se passait dans les petits villages qui fonctionnaient en vase clos. Il n’y a plus ces relations aujourd’hui entre voisins. Mais j’ai pu retrouver cette manière de vivre chez les expatriés. La petite ville "chabrolienne" se transforme ici en communauté de Français expatriés.

Karine Viard était un choix naturel pour camper le rôle ?

Ce film a été pensé pour elle. Je rêvais de travailler avec elle depuis longtemps. Elle excelle dans ses personnages qui restent très sympathiques pour le spectateur, mais qui peuvent en même temps faire des choses dégueulasses.

On retrouve aussi notre Laurence Bibot nationale. Après le fils et la fille, vous nous prenez la mère ?

Bien que le film se déroule à Vienne, on a tourné la plus grosse partie à Bruxelles. Il nous fallait des acteurs belges et j’ai pensé à Laurence qui était parfaite en grande bourgeoise insupportable. C’était très drôle de tourner avec elle.

Vous avez réalisé la moitié de la dernière saison de Dix pour Cent. On y retrouve notamment Sigourney Weaver…

Ça y est. Je viens de finir le montage, pour une diffusion en septembre. Les Américains sont hyperdingues de cette série. C’est parce qu’elle passe sur Netflix. C’est assez fou. J’en suis à mon septième long-métrage. Mais j’ai plus de reconnaissance de la profession et du grand public pour les épisodes que j’ai faits sur Netflix. C’est parce que c’est très vu, tout simplement.