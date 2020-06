Jean-Marie Pfaff (66 ans) n’a toujours rien perdu de sa popularité. Cet après-midi, il était présent à... Boussu pour l’inauguration d’un magasin de churros. Pfaff, lui-même issu d’une famille de forains, connaît ‘Lucas Churros’ de la foire de Mons, dont il est le parrain.

Vu que la pandémie a mis les foires à l’arrêt, un magasin fixe a été ouvert.

"J'ai voulu montrer mon bon coeur pour aider ces gens à relancer leur commerce après la crise du corona", dit Pfaff. "J'ai beaucoup d'amis en Wallonie, où je me suis toujours senti très respecté. C'était la moindre des choses de faire ce trajet de Brasschaat à Boussu. Et je dois dire que les gaufres, churros et beignets étaient délicieux."