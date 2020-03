Le FIFM a rendu hommage à la société de production des deux frères, Les Films du Fleuve.

Jean-Pierre Dardenne était à Mons pour parler de sa société de production qui a soutenu de nombreux réalisateurs comme Costa-Gavras, Jacques Audiard ou Ken Loach. Des choix de producteurs guidés par l'amitié et l'amour du cinéma.

Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette société de production après avoir réalisé deux longs métrages?

Nous étions déjà producteurs de nos propres documentaires. En réalité, nous n'avons jamais dissocié les choses. Nous avons donc monté cette société pour réaliser La Promesse. Le gros avantage, c'est que nous pouvons décider où nous mettons l'argent.

C'est un gage de liberté en tant que réalisateur?

Il faut relativiser. Il y a toujours des contraintes, et c'est bien. Nous sommes également obligés d'avoir des partenaires. Mais en étant maitres de la production, nous choisissons les priorités pour le budget. Pour La Promesse comme pour nos autres films d'ailleurs, nous privilégions le temps de fabrication. Nous passons beaucoup de temps en répétition. Nous passons trois à quatre semaines avant le tournage avec tous les comédiens, dans les décors. Et nous tournons à 90% dans la continuité de l'histoire. C'est un peu plus cher de tourner toutes les scènes dans un décor avant de changer pour un autre. Mais c'est un choix de réalisateurs qui est pour nous indispensable à notre travail et pour lequel nous ne devons pas batailler puisque nous sommes également producteurs.

Et il n'y a jamais de tiraillements entre les deux casquettes?

Nous ne sommes pas fous, nous respectons les producteurs que nous sommes. Nous n'avons donc jamais débordé de nos budgets. Nous n'avons jamais mis en péril notre propre maison ou d'autres qui collaborent avec nous.

La maison de production fonctionne plutôt bien en effet, avec de nombreux films à son actif réalisés par d'autres cinéastes également. Comment choisissez-vous ces projets?

Ce sont surtout des histoires d'amitié avec des réalisateurs ou des producteurs. On nous propose des projets parce qu'on pense qu'ils sont susceptibles de nous intéresser. Et souvent c'est le cas.

Il y a tout de même un fil rouge. Ce sont des films qui portent un certain regard sur la société. On ne va pas trouver les Avengers ou Bienvenue chez les Chtis par exemple.

C'est parce qu'ils ne viennent pas nous voir! (Rires). Danny Boon est un copain. Je pense qu'il a d'autres réseaux de travail. Mais c'est vrai que les films que nous produisons portent à chaque fois un regard singulier sur le monde, sous diverses formes.

Êtes-vous d'accord avec Scorsese pour qui les Avengers, ce n'est pas du cinéma?

C'est de la distraction avant tout. Cela étant dit, Charlie Chaplin, notre modèle à tous, c'est aussi de la distraction. Mais de la distraction qui émeut et qui fait réfléchir. Le problème avec ces grosses machines, c'est qu'on en fout plein la vue avec des effets spéciaux pour finalement pas grand-chose, à part quelques émotions mécaniques. Il y a toutefois de très bons films mainstream. On peut même considérer que Scorsese l'est un peu. Clint Eastwood aussi. Les Américains ont ce talent-là et on n'est pas dans des machines créées uniquement pour faire du profit et qui se déroulent comme de longues publicités.

En Belgique, le cinéma a de beaux jours devant lui?

Nous avons une série d'acteurs qui le soutiennent: le centre de cinéma qui donne une avance sur recettes, Wallimage, les télévisions… Et il y a le Tax Shelter qui a amené un changement radical. Le côté positif de ce système, c'est que nous sommes devenus des partenaires potentiels du cinéma européen. Les gens ne viennent pas que pour nos beaux yeux, mais parce qu'on peut trouver de l'argent. Et c'est normal. En même temps, ça permet aussi de faire des films qui ne passent pas par les commissions d'avances sur recettes. Or, ce sont des endroits où on lit les scénarios. Elles ne sont pas infaillibles, mais elles offrent un retour sur le travail qui peut être intéressant pour les réalisateurs. Ça va donc au-delà du soutien économique comme le Tax Shelter qui à lui seul, n'est pas structurant pour un cinéma de qualité. Enfin, il y a les aides européennes qui sont importantes pour la production, la diffusion ou même l'exploitation. Une lettre a d'ailleurs été envoyée à la Commission pour que le soutien à la culture reste une priorité, ce qui n'a pas été mis fort en avant dans les programmes jusqu'à présent.

Ce soutien n'est-il pas menacé par la montée de gouvernements très à droite ou d'extrême droite qui ont tendance à sabrer dans la culture?

Si. Nous vivons une époque dangereuse, pas seulement pour le cinéma. Mais aussi pour la vie ensemble et la démocratie. Nous vivons des temps difficiles, mais ça ne veut pas dire que tout ça ne peut pas changer.