Il s'agissait d'un feu de déchets.

Ce jeudi matin aux alentours de 8h30, un important dégagement de fumées, noires et épaisses, étaient visibles depuis l’autoroute E19/E42. Plusieurs automobilistes les ayant aperçues se sont naturellement inquiétés, craignant le pire, et ont publié les clichés sur les réseaux sociaux afin de tenter d’obtenir une réponse.

Il ne s’agissait en réalité que d’un feu de déchets qui s’était déclaré au niveau du Chemin des Grands Prés, à Jemappes. Les pompiers de Mons ont été appelés sur les lieux et sont très rapidement devenus maitres de la situation. "Ce n’était pas grand-chose, en moins d’une heure l’intervention était bouclée", nous précise un pompier.

Les fumées étaient donc plus impressionnantes que la situation en elle-même. "Il n’y avait pas de risque de propagation et aucun habitation n’était située aux alentours. Le feu a pris au niveau d’un terrain vague." Selon les premières constatations, ce sont des matières plastiques qui étaient en feu. On sait qu’elles provoquent effectivement de très importants dégagements de fumées noires à l’odeur désagréable.