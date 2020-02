Toit & Moi va déroger à certaines règles habituelles pour mieux accompagner les locataires.

18 mois. C'est le temps que se laisse Toit & Moi pour reloger les habitants de la Cité du Coq à Jemappes alors que la procédure était prévue pour un an. Pour rappel, la décision a été prise de démolir les tours. Mais il va falloir trouver un nouveau toit aux 126 familles qui y vivent encore. Une réunion d'information est prévue avec les habitants le 11 février. Déjà, la Société de Logement annonce qu'elle prendra des dispositions particulières pour franchir ce cap dans les meilleures conditions.

"La décision prise par le conseil d'administration pour démolir les tours est une décision politique", rappelle tout d'abord John Joos, président de Toit & Moi. "Il aurait fallu investir 63.000 euros par appartements, sachant que les tours en comptent 190 et qu'elles sont vieilles de plus de 40 ans. Cela représentait donc un budget de 12 millions d'euros."

Si le président rappelle que la démolition des tours du Coq relève d'une décision politique, c'est que cet aspect a son importance pour la suite du dossier. "Dans le cadre d'une procédure de relogement, les locataires ont normalement droit à une prime wallonne du fonds ADeL", poursuit John Joos. "Mais dans ce cas-ci, il n'y pas d'ordonnance d'inhabitabilité, c'est le CA de Toit & Moi qui a décidé de démolir les tours plutôt que de les rénover. Si bien que les locataires n'ont théoriquement pas droit à cette prime."

L'aide n'est pas anodine. Elle s'élève à 400 euros, indexables en fonction des revenus et de la composition des ménages, et permet de couvrir différents frais liés au déménagement. "Seules les familles qui sont en situation de surpeuplement peuvent en bénéficier pour ce dossier. Cela représente une soixantaine de ménages à la Cité du Coq. Pour les autres, nous avons décidé de verser l'équivalent de la prime à partir de nos fonds propres."

Toit & Moi va également se montrer plus souple dans la procédure de relogement. "D'un point de vue légal, le dossier d'un locataire passe à la trappe après un premier refus de nouveau logement proposé. Dans ce cas-ci, nous irons jusqu'à une deuxième proposition de logement après un premier refus. Nous allons profiter de la rotation du comité d'attribution qui distribue 20 à 40 logements par mois pour pouvoir reloger tout le monde au sein de notre parc. Cela va évidemment freiner notre liste d'attente qui compte déjà 2000 candidats. Mais nous espérons que les mesures du gouvernement wallon annoncées en matière de logement seront rapidement mises en œuvre. Par ailleurs, au terme de la mandature, notre parc ne comptera pas moins de logements malgré la démolition des tours. Car d'autres projets de construction et de rénovation sont sur les rails."

Notons encore que Toit & Moi ne procèdera pas à un état des lieux pour ces tours qui seront de toute façon démolies. Les locataires sont ainsi assurés de récupérer leur garantie locative. "Nous dérogeons à nos règles habituelles pour faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions possible. Nous sommes conscients que c'est un passage difficile à vivre ensemble. Nous resterons aux côtés des locataires. Et il faudra une bonne collaboration avec tous nos partenaires, comme l'AIS, la Ville de Mons, le CPAS et des associations de terrain", conclut John Joos.