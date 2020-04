Les pompier sont sur place depuis cette nuit.

Il était environ 3 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu’un violent incendie s’est déclaré du côté de Jemappes, au sein des bâtiments de l’entreprise Alvin, spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets (papiers, cartons, métaux ferreux et non ferreux) des sociétés des et particuliers.

Les flammes et les fumées étaient visibles à plusieurs kilomètres, ce qui a évidemment inquiété certains témoins. Une vingtaine de pompiers issus de plusieurs casernes de la zone de secours Hainaut-Centre sont sur place pour tenter de maitriser le brasier. Aucune victime n’est heureusement à déplorer.

Selon nos confrères d’RTL, l’incendie pourrait être volontaire, plusieurs foyers étaient pu être identifiés. Rappelons que l'entreprise avait déjà été victime des flammes en 2010 et 2017.

Plus d’infos à venir.