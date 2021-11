Chaque année, des communautés de gens du voyage débarquent à Mons et s'installent généralement sur des terrains pas vraiment destinés au camping. Pour remédier à ce problème d'occupation sauvage, la Ville de Mons a répondu à un appel à projets de la Région wallonne. Elle pourra ainsi toucher un subside de 500.000 euros sur un budget total de 1,3 million d'euros afin d'aménager une aire d'accueil pour les gens du voyage.

Le dossier est passé au conseil communal d'octobre. Et un terrain est déjà en vue. Situé derrière le Mediamarkt de Jemappes et propriété de la Ville de Mons, il pourrait être aménagé pour accueillir une cinquantaine de caravanes. Avantage selon la majorité? Il est assez reculé et en même temps, proche de grands axes. Mais le terrain n'est pas pour autant une île coupée du monde. Et du côté de Jemappes, certains s'inquiètent de voir poindre cette aire d'accueil. Une pétition en ligne a déjà récolté quelque 340 signatures. Vendredi dernier, Nicolas Martin a rencontré des riverains pour apaiser les tensions.

Le bourgmestre a ainsi réexpliqué quelles étaient les motivations du collège. Aujourd'hui, des communautés débarquent régulièrement et s'installent n'importe où. Les déloger n'est pas simple. Selon la loi, une alternative doit pouvoir être proposée aux gens du voyage si les autorités leur ordonnent de quitter un terrain qu'ils occupent illégalement. Ces occupations sauvages provoquent régulièrement des tensions. Demain, si une aire d'accueil en bonne et due forme est aménagée à Mons, les gens du voyage pourront s'y rendre et payer des charges. Ce qu'ils ne font pas toujours quand ils squattent d'autres sites. Surtout, si une communauté venait à s'installer ailleurs que sur l'aire prévue à cet effet, les autorités pourraient rapidement la faire partir, puisqu'il y aurait une alternative à proposer, comme le veut la Loi.

Mais du côté des riverains, tous les boucliers ne sont pas baissés pour autant. "Beaucoup de points restent sans réponse, car nous parlons d'intégrer une communauté avec des habitudes de vie incomprises et inconnues de la plupart, dans le quotidien de personnes qui vivent dans la région depuis des années, et pour certains depuis leur naissance", explique l'un d'eux dans un compte-rendu de la réunion. Et d'ajouter: "Le point sur lequel nous avons été le plus en désaccord est l'argument d'avoir choisi cet emplacement, car il y a une faible densité de population." Un autre riverain a adressé une lettre à l'ensemble des conseillers communaux pour déplorer le manque de concertation, estimant que la décision semblait déjà prise. Il a aussi l'impression que le choix de l'aire d'accueil s'est porté sur Jemappes, parce que ce serait une commune délaissée du Grand Mons. "Les investissements, ils sont pour le centre-ville ou les beaux quartiers de Hyon ou de Maisières", écrit ce riverain en colère.

Lors de la réunion de vendredi, Nicolas Martin a pourtant rappelé que Jemappes était une cible prioritaire de la PIV, un nouveau programme de subsides wallons. La Ville de Mons prévoit ainsi d'investir dans différents projets à Jemappes à hauteur de 15 millions d'euros. Quant à la décision du collège d'installer une aire d'accueil à l'arrière du Mediamarkt, elle n'est manifestement pas arrêtée. Les riverains indiquent que les discussions doivent se poursuivre et qu'il est prévu de refaire le point avec le bourgmestre. Du côté de la Ville de Mons, on nous confirme que la concertation se poursuit.