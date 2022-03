A Jemappes, le bâtiment à la rue Général Leman 15 comporte un risque important d'effondrement. Par mesure de sécurité, des opérations de démolition en urgence seront effectuées à partir de ce lundi 21 mars.

Des dispositions seront prises pour sécuriser le chantier et les alentours. Rue Général Leman, côté impair de la Rue Aux Vignes à hauteur de l’immeuble n°25; l’arrêt et le stationnement sont interdits, la vitesse est limitée à 30 km/h, un balisage latéral est posé et les piétons sont invités à traverser la voirie en amont et en aval du chantier.

Rue Aux Vignes, côté pair de l’immeuble à hauteur du n°7 à la Rue Général Leman, l’arrêt et le stationnement sont interdits, la vitesse est limité à 30 km/h, un balisage latéral est posé et les piétons somt invités à traverser la voirie en amont et en aval du chantier.

Ses dispositions devraient être d'application jusqu'au 30 avril, date de fin du chantier.