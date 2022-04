Jemappes sera en liesse dès ce dimanche pour le grand retour de sa Cavalcade qui lui a tant manquée après deux années de privation à cause du coronavirus. L'édition 2022 aura une saveure particulière, d'autant plus que la 114e cavalcade sera aussi l'occasion de fêter deux anniversaires.

Le premier concerne la société de gilles "les cagnots" qui, avec un an de retard, soufflera ses 100 bougies! La société a été fondée en 1921 sous le nom de la société des gilles de Jemappes. Le surnom remonte aux débuts de la société et vient du gérant du local, qui était surnommé "cagnot" car une cagnotte se passait chaque week-end. "Les cagnots" sont la plus ancienne société de gille de Jemappes et ont le privilège de brûler les bosses le mardi soir.

Son président actuel, Laurent Louis, fêtera ses 65 années de gilles, tandis que les "donzelles", section féminine de la société créée en 2001, fêtera sa vingtième sortie. Les festivités prévues pour célébrer le centenaire du groupe dureront une année complète et seront marquée par un brûlage de bosse unique.

Autre anniversaire à pointer: les 75 ans des "gilles commerçants". C'est la deuxième plus ancienne société de gilles de Jemappes, qui défila pour la première fois en 1947. Leur costume reprend les couleurs nationales: domino noir, cravate jaune et Chéchia rouge.

Les festivités démarreront ce dimanche 17 avril à 14h. Comme le veut la tradition, la grosse journée se déroulera le lundi gras, avec rondeau, réception à la maison communale, cortège de chars, cortège de gilles, parades sur la place, cortège nocturne, feux de bengale, feu d'artifice...

La cavalcade se clôturera le mardi 19 avril avec le brûlage de bosses des "Cagnots" et la danse des "pierrots" des "Gilles commerçants".