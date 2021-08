Au Festival International du Film de Mons, on se délecte de films rares, souvent de haute qualité. Mais une fois la séance terminée, on ressent le besoin de satisfaire son estomac. Pour cela, on peut compter sur Joël Bernard. Depuis plus de 15 ans, il œuvre à réaliser les buffets qui permettent aux festivaliers et invités de se rassasier.

"J’ai commencé mon activité de traiteur (Plaisir de Recevoir, basée à Luttre) en 2006. Auparavant, j’ai travaillé comme maître d’hôtel pour différents traiteurs qui travaillaient sur le festival. Cela fait une bonne vingtaine d’années que je bourlingue sur le festival."

Les participants aux réceptions VIP, aux galas d’ouverture et de clôture ou encore des soirées multiculturelles qui se déroulaient auparavant au Lotto Mons Expo ont eu le plaisir de croiser ses créations qui suscitent une certaine unanimité, à en croire les échos de la dernière édition du festival.

Une reprise en mode mineur

Un évènement qui a fait du bien au moral. Car si en temps normal ce n’est pas le FIFM qui constitue la plus grosse rentrée pour son activité traiteur, surtout depuis que l’événement se tient partiellement au palais des Congrès (où le catering est assuré par l’hôtel voisin du Van Der Valk), c’est une des seules manifestations majeures qui a pu se tenir jusqu’à présent en 2021.

Car depuis mars 2020, l’activité est atrocement calme. "Mons jardin est nickel, ironise-t-il. Il n’y a pratiquement plus d’événement de masse, de festival, de conférence. Pendant tout un temps, on s’était limité à faire du take-away, avec parfois quelques réceptions pour 20 personnes, quand les règles sanitaires le permettaient."

Depuis le 9 juin et le retour de la restauration en salle, "ça a bien repris. On travaille presque tous les jours, mais sur de plus petites réceptions." La taille des événements s’est retrouvée divisée par trois, "des mariages de 40 à 50 personnes alors que généralement on travaille pour 150 convives, des concerts à 100 personnes au lien de 300...Je dirais qu’on tourne à 40% de notre capacité."

Trois fois moins de personnel

Avec quelles conséquences sur l’activité de Joël ? "J’ai la chance d’avoir une activité solide, où je possède mon matériel, les véhicules et le bâtiment depuis des années. Financièrement, on a su tenir le cap grâce à ces investissements effectués dès le départ."

C’est surtout au niveau des collaborateurs employé que la crise se ressent : "En 2019, j’avais 15 ETP. Ce mois-ci, je travaille avec 5."

En septembre, Joël espère pouvoir enclencher la vitesse supérieure, "même si c’est compliqué de voir à long terme." Le virus, ses variants…n’ont pas dit leur dernier mot.