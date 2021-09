"Dernière campagne. Une colombe noire au pays de la frite", c'est l'histoire de Joëlle Kapompole que la députée wallonne a décidé de raconter sur les planches. Elle présentera ce seule-en-scène du 8 au 10 octobre à Quaregnon pour partager "son parcours et son expérience aux nouvelles générations".

Le parcours de Joëlle Kapompole, c'est celui d'une femme d'origine congolaise et rwandaise, arrivée à Quaregnon Rivage à l'âge de deux ans. Après des études en sciences économiques, elle se lance dans la politique et devient en 2004 la première femme noire à siéger au Parlement wallon. Un parlement que la socialiste quittera pour de bon en 2024, à l'issue de ce qu'elle annonce être son dernier mandat.

Mais Joëlle Kapompole ne baisse pas les armes pour autant. Dans son spectacle, elle aborde des thèmes qui lui sont toujours chers comme les discriminations ou l'égalité des sexes. C'est donc désormais sur scène que Joëlle Kapompole poursuit son combat. "Je ne vais pas dire que tout ce que j'ai vécu était magnifique. Aujourd'hui, il y a toute une série de phénomènes comme le cyberharcèlement qui touche particulièrement les femmes, surtout si elles ont des responsabilités politiques. Mais il y a aussi eu des avancées importantes et je ne quitte pas le parlement parce que j'ai un souci", explique Joëlle Kapompole. "J'aime bien l'idée de quitter la politique avant qu'elle ne me quitte. Aujourd'hui, j'ai toujours la pêche en allant au parlement. Je ne voulais pas faire le mandat de trop. Et j'avais aussi envie de me réinventer, de toucher d'autres gens de manière différente."