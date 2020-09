L'union avait du plomb dans l'aile depuis quelque temps, le divorce est désormais acté entre le PS montois et John Joos. Réunis ce matin, les conseillers socialistes ont décidé d'exclure celui qui s'était présenté comme candidat d'ouverture sous la bannière du Mouvement Citoyen, dressant une liste de reproches.

De son côté, John Joos reste droit dans ses bottes. "Je n'ai rien à me reprocher, ni en termes de loyauté ni en termes de gestion de mes mandats. Les arguments de l'Union socialiste communale ne tiennent pas debout."

Après avoir porté le combat des victimes de l'incendie des Mésanges, John Joos s'était engagé en politique en lançant le Mouvement Citoyen, avec la démocratie comme cheval de bataille. Le Montois aspirait à faire évoluer la manière dont le monde politique tourne, avec davantage de démocratie participative. Élu conseiller communal en 2012, il avait scellé son sort à celui du PS en 2018. Cette exclusion sonne-t-elle comme une désillusion pour celui qui déclarait ouvertement vouloir bouger les lignes démocratiques?

"Quand on s'engage en politique, on est plein d'espoir et d'idéaux. Je conserve mes idéaux, on ne parviendra pas à les détruire et je poursuivrai mon combat", réagit à chaud John Joos qui devrait tenir une conférence de presse lundi pour revenir plus longuement sur les reproches que lui adresse le PS.