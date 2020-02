Le Montois dénonce des procédures beaucoup trop longues pour les victimes.

Jeudi, des membres et des proches du comité des victimes de l'incendie des Mésanges s'étaient réunis à Mons pour commémorer le ce dramatique événement qui, dans la nuit du 20 février 2003, avait vu sept Montois dont un enfant perdre la vie.

Deux jours plus tôt, le conseil communal approuvait un protocole entre la Ville et le Parquet de Mons pour permettre aux autorités locales de poursuivre les vols simples, la Justice manquant de moyens pour traiter ces dossiers.

Pour John Joos, rescapé de l'incendie des Mésanges et élu du Mouvement citoyen, il y a un lien aussi évident que tragique entre ces deux événements de l'actualité. "La Justice manque de moyens également pour traiter des drames collectifs comme les Mésanges, Buizingen ou encore Ghislenghien", relève le Montois. "En Belgique, les parties civiles peuvent participer à l'instruction par des devoirs complémentaires. C'est un point positif, mais il est gâché par la longueur des procédures. La Justice qui est déjà mise sous pression et souffre d'un manque de moyens pour ses affaires quotidiennes doit, dans ces dossiers-là, éplucher des tonnes de documents et mener des centaines d'auditions. Pour l'incendie des Mésanges, il y a eu 9 ans et 8 mois d'instruction. Le procès s'est ouvert trois mois avant la prescription. Pour la catastrophe de Buizingen également, le procès s'est tenu 9 ans après les faits."

Des procédures trop longues qui ont un impact pour les victimes, selon John Joos. "Dans des affaires comme celles-là, les victimes aspirent bien souvent à faire leur deuil et à vivre leur souffrance dans leur intimité. Mais pendant des années, la longueur des procédures judiciaires les amène à revivre des moments dramatiques", déplore John Joos.

Une fatalité pour ces dossiers éminemment complexes? Pas sûr… "Pour des cas exceptionnels, la Justice devrait être dotée de moyens exceptionnels. À l'époque déjà, nous avions interpellé le ministre de la Justice, Jo Vandeurzen, ainsi que des députés fédéraux, toutes couleurs confondues, sur ce problème. Mais nous avons pu constater avec Ghislenghien et Buizingen que la situation ne s'était pas améliorée. Il manque par ailleurs de structures pour l'accompagnement des victimes à moyen et long terme. La Justice est l'un des piliers de notre démocratie. Quand on ne lui donne pas les moyens d'assurer correctement les droits des victimes, il y a de quoi s'inquiéter", conclut John Joos.