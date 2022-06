Il y a encore du changement dans les rangs d'Ecolo+ au conseil communal de Lens. Le siège laissé vacant par Anne Van Nieuwenhove depuis le mois de janvier a trouvé un repreneur en la personne de Jonathan Celestri. Le trentenaire a prêté serment lors de la dernière séance, il rejoint Laureline Ziwny.

Le visage du tandem Ecolo est donc désormais complètement différent de celui qui avait émergé lors du scrutin communal en 2018. Le chef de file des Verts, Ludovic Fortin, avait en effet été élu aux côtés d'Anne Van Nieuwenhove. Le premier avait déménagé pour raisons familiales en 2021 et avait cédé sa place à Laureline Ziwny. Quant à Anne Van Nieuwenhove, elle a été exclue de l'assemblée et a écopé d'une période d'inéligibilité de six ans pour ne pas avoir rendu sa déclaration de mandats en 2019.

Participant aux élections de 2018, Jonathan Celestri avait réalisé le dixième score de la liste Ecolo avec 74 voix. Architecte de formation se définissant avant tout comme "le papa de deux adorables filles", responsable des nouveaux projets de gare pour Bruxelles et la Wallonie dont il supervise les chantiers, le Lensois intègre donc le conseil communal où il entend mettre ses compétences à profit, notamment en ce qui concerne les décisions architecturales de la majorité "qui laissent parfois à désirer, je pense notamment au dossier d’infrastructures communes de sport avec Jurbise".

Loin d'être un briscard de l'arène politique, Jonathan Celestri confie avoir pris le temps de la réflexion avant d'accepter ce mandat de conseiller communal. "Je ne prends pas la tâche à la légère et, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je voulais donc être sûr de pouvoir me consacrer pleinement à ma nouvelle mission. J’ai à cœur d’aller discuter avec les citoyens des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien et ça, ça prend du temps", indique le nouveau conseiller communal. "C’est primordial de faire remonter les préoccupations du terrain. Qu’il s’agisse du croisement de la N56 et de la N524, des nuisances causées par les camions ou par le stand de tir à la rue Delmotte, et c’est ce que nous entendons faire avec Laureline."

Le nouveau duo n'a pas tardé à prendre ses marques. Lors du dernier conseil communal, il est déjà intervenu sur un de ses thèmes de prédilection: la mobilité. Les conseillers Ecolo ont ainsi plaidé pour que la commune profite du droit de tirage mis en place par le ministre Henry pour faire aboutir des projets qui feront avancer la mobilité et l'intermodalité à Lens.

"La mobilité est un enjeu, chez nous, notamment sur la route d’Ath, et ce genre de budget, octroyé par la Wallonie, peut aider une petite commune rurale à développer des solutions pour améliorer cette mobilité et pour tenter de la fluidifier. Dans ce cas-ci, il faut simplement « réclamer » ce budget et proposer des projets à développer, qui rentrent dans ces conditions. C’est une vraie opportunité pour nous et nous serons attentifs à ce que ce budget soit utilisé à bon escient", concluent d’une même voix les deux conseillers Ecolo.