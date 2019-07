Le Jemappien était âgé de 87 ans.

La nouvelle est tombée ce vendredi après-midi. Jules Brihay, ancien échevin de la population et de l’état civil de la Ville de Mons (1986-1988), puis échevin de la Culture et du Tourisme (1988-1994), est décédé ce vendredi.

"Jules était sans conteste une figure majeure de Jemappes", commente Nicolas Martin (PS), bourgmestre de Mons. "Très attaché à sa commune, il en a présidé de très nombreuses associations, telles que les GIlles commerçants, la clique et les majorettes, le comité de jumelage Jemappes-Briare, mais avait aussi été très investi dans la gestion du parc communal de Jemappes ainsi que dans la Carnavalcade."

Né en 1932, Jules Brihay s’était engagé très jeune au PS. Il était aussi passionné de culture, d'arts, d'opéra, de lecture, et avait présidé le Théâtre Royal de Mons, la Maison de la culture de Mons ou encore l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. "Mais Jules Brihay était aussi amoureux de son folklore, de la cavalcade de Jemappes et participait encore à de nombreuses activités, telles que les repas de l’amicale des pensionnés socialistes de Jemappes. Sa disparition laissera un grand vide dans le cœur de nombreux Jemappiens et Montois."

Les funérailles sont prévues le mercredi 31 juillet à 11 heures en l'église de Jemappes.