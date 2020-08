La Commune de Jurbise dispose de plusieurs espaces verts accessibles au public dont le parc communal qui accueille le château communal et les services administratifs. Le parc est aménagé de sorte que chacun puisse y trouver une activité : plaine de jeux pour enfants, terrain de basket et de beach volley, pétanque, appareils de fitness, etc. Cet espace verdoyant est accessible en journée et jusque 22h.

Mais force est de constater que certains ne respectent ni les lieux, ni les voisins. "Encore cette nuit, des gens irrespectueux étaient présents", explique la bourgmestre. Jacquelie Galant. "Vers 3h dans la nuit de vendredi à samedi, j’ai eu un contact téléphonique avec une équipe de la zone Sylle et Dendre car des perturbateurs se trouvaient dans l’enceinte."

Jacqueline Galant va donc convoquer les équipes de police pour prendre des mesures fortes. "Je rappelle que le non respect des règlements est punissable et que les personnes qui s’introduisent dans le parc la nuit sont susceptibles d’être verbalisés", souligne-t-elle. "Je ne peux tolérer que l’ordre public et la quiétude des riverains soient perturbés de la sorte. Nous devons trouver rapidement des solutions car en outre faire appel au 101 ne résout rien, les services arrivant très tardivement sur les lieux."

Et d’ajouter encore à l’adresse des perturbateurs : "jusqu’à présent, les discussions étaient de mise mais nous devons passer à la vitesse supérieure. Les sanctions vont tomber. Nous devons rétablir l’ordre public au plus vite." Les voilà donc prévenus...