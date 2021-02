Après avoir offert à ses concitoyens un shooting photo familial en fin d’année, Jacqueline Galant se glisse dans la peau de Cupidon ! À l’approche de la Saint-Valentin, cette dernière a lancé un concours permettant aux participants de remporter un repas pour deux personnes, livré par un restaurant de l’entité de Jurbise.

Pour la bourgmestre, visiblement toujours inspirée, il s’agit de faire d’une pierre, deux coups. D’une part, l’initiative offre un peu de visibilité aux restaurateurs locaux, d’autre part elle célèbre l’amour en mettant un peu de baume au cœur des Jurbisiens. La visibilité communale ne sera pas en reste puisque pour être éligibles au concours, les participants devront déclarer leur flamme… À Jurbise.

"J'offrirai un repas trois services pour deux personnes livré par un restaurant de l'entité à la personne qui écrira le plus beau message sur Jurbise", explique Jacqueline Galant. "Votre endroit préféré, votre première rencontre, vos plus beaux souvenirs, votre plus belle fête vécue à Jurbise,... Soyez créatifs et répandez vos plus beaux mots !"

L’appel a d’ores et déjà été entendu puisque depuis quelques heures maintenant, les publications se multiplient. La bourgmestre s’est d’ailleurs elle-même prêtée à l’exercice. "Mon amour pour Erbaut, Erbisoeul, Herchies, Jurbise, Masnuy-Saint-Jean et Masnuy-Saint-Pierre est fusionnel et éternel…", écrit-elle notamment.

Le concours s’étalera sur plusieurs phases. La première, qui sera clôturée ce 7 février, consiste à publier sa déclaration sur le groupe Facebook Jurbise-Solidaire en mode public avec le hashtag #LoveJurbise. Les trois messages les plus partagés et aimés participeront à la finale. Cette dernière sera officiellement ouverte du 8 au 10 février sur la page Facebook de Jacqueline Galant, qui épinglera les trois plus beaux messages.

Restera alors à croiser aux finalistes à croiser les doigts pour récolter une nouvelle fois le plus de mentions j’aime et remporter le repas. L’annonce du lauréat est prévue le 12 février. "On réfléchissait vraiment à une action positive dans une période triste, morose, déprimante,... Une déclaration d'amour envers l'entité dans laquelle nous avons choisi d'habiter nous semblait pertinente", précise encore Jacqueline Galant. "C'est aussi une façon de soutenir nos restaurateurs, de montrer qu'ils ne sont pas oubliés." Précisons que l'initiative est évidemment financée sur les deniers personnels de la bourgmestre.