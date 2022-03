Lire belge, ou en tout cas encourager les citoyens à se tourner davantage vers les auteurs noir-jaune-rouge, c’est l’objectif poursuivi par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a quelques mois, cette dernière relançait l’opération d’achat massif de livres pour les bibliothèques publiques et les CPAS wallons et bruxellois, pour un budget total de près d’un million d’euros. Cette mesure s’inscrivait dans le cadre du plan de soutien à la chaîne du livre suite à la crise sanitaire

Les candidatures avaient dû être introduites au plus tard en août dernier, ce que n’avait pas manqué de faire le CPAS de Jurbise. Une bonne idée, puisque ce dernier a pu obtenir une subvention de 1127 euros, lui permettant ainsi d’acheter des livres au bénéfice des trois écoles communales de l’entité. "De quoi étoffer les rayonnages de nos classes et permettre aux enfants de découvrir nos talents nationaux", commentent les autorités communales.

"Cette opération poursuit un double objectif de promotion de la lecture, notamment, auprès de publics éloignés de celle-ci et de soutien financier à la chaîne du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles en générant de la trésorerie auprès des différents acteurs du secteur du livre", expliquait-on alors du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour les bibliothèques, l’enveloppe budgétaire était répartie entre les six bibliothèques centrales (24 983 euros) et les 154 bibliothèques du réseau de lecture publique (350 102 euros).

Pour les CPAS, l’enveloppe budgétaire a été répartie sur la base du nombre d’habitants par commune. Les titres concernés par cette opération sont de deux ordres : les œuvres des auteurs et illustrateurs de la FWB parues en 2019, 2020 et 2021, et les livres édités auprès des éditeurs francophones belges en 2019, 2020 et 2021. À Jurbise, Les livres ont été choisis par le service social sur base de la sélection faite par la Fédération Wallonie-Bruxelles parmi les éditeurs et auteurs belges parus entre 2019 et 2021.