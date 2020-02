Voilà une nouvelle qui fera grincer les dents de bon nombre de Jurbisiens. Le projet de réhabilitation et de sécurisation de la route d'Ath (RN56), entre le carrefour du Dragon (formé avec le Chemin du Prince) et le carrefour de Masnuy (au pied du pont du chemin de fer), est rangé dans les cartons de la cave du Service Public de Wallonie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre de la mobilité Philippe Henry (Ecolo), interpellé sur ce dossier par Jacqueline Galant (MR), député wallonne et bourgmestre de Jurbise.

"Un projet figurait au Plan Infrastructures 1 : sécurisation du carrefour du Dragon jusqu’au carrefour de Masnuy, pour un montant de 2 millons d'euros", débute le ministre. "Dans le cadre de ce projet, une esquisse d’aménagement a été concertée avec la commune. Ce projet visait à réhabiliter la chaussée tout en prenant en compte les modes actifs. Cependant, le Plan Infrastructures 2 ne reprend plus que le projet de sécurisation du carrefour du Dragon, pour un montant de 850 000 euros."

Même si l'on peut se réjouit que le carrefour du Dragon sera bel et bien sécurisé (le planning n'est pas encore établi), le tronçon de plus de trois kilomètres entre les deux carrefours ne sera donc pas rénové ni même sécurisé dans les prochaines années. Pourtant, le projet faisait déjà partie du Plan infrastructures 2016-2019 avant d'être reporté à 2020. "Cette route fort fréquentée (Ndlr : qui relie notamment Mons à Pairi Daiza) nécessite des travaux en profondeur pour qu'elle supporte quotidiennement les nombreux camions et voitures", assure Jacqueline Galant.

De nombreux camions circulent en effet quotidiennement sur la route d'Ath, ce qui occasionne évidemment des nuisances sonores et environnementales pour les riverains. Vu les vitesses de certains véhicules et vu les nombreux commerces présents le long de la route d'Ath, la question de la sécurité des citoyens est également engagée.

Tout espoir n'est cependant pas perdu. "Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, le Plan infrastructures 2 doit faire l’objet d’une révision afin de l’adapter aux objectifs de la Déclaration de politique régionale", rappelle Philippe Henry. "Les aspects sécurité seront également pris en compte lors de cette adaptation et pour la priorisation des chantiers."

Jacqueline Galant a évidemment déjà prévu d'interpeller à nouveau le ministre de la mobilité pour appuyer ce projet attendu depuis plusieurs années.