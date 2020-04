Les feux sont au vert pour concrétiser le projet mais l'épidémie de Covid-19 pourrait chambouler le calendrier.

Les démarches administratives sont ralenties et le calendrier devra donc probablement être revu et adapté pour coller à la réalité imposée par la crise de Covid-19. Mais cela reste malgré tout une bonne nouvelle pour le groupe Lidl, qui vient d’obtenir auprès de la commune de Jurbise le permis nécessaire à la démolition et à la reconstruction du magasin Lidl situé le long de la route d’Ath. Un parking pourra également y être aménagé.