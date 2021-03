Restez toujours vigilants. C’est le message de la zone de police de Sylle et Dendre. Un voleur sévit dans la région depuis quelques jours. Ce lundi 1er février, c’est une habitation de Jurbise d’une personne âgée qui a été la cible d’un vol.

En matinée, l’auteur s’est introduit dans la maison en question en empruntant le passage latéral. Il s’est ensuite retrouvé dans la veranda, où l’homme est tombé nez à nez avec l’habitant. Finement rodé, l’auteur a prétexté vouloir écrire un mot à la voisine. "Alors que l’occupant des lieux va chercher un papier, l’auteur en profite pour dérober l’argent qui se trouvait dans un porte-monnaie laissé à vue", explique le commissaire, Pascal Himpe.

Et durant la même journée, l'auteur s’est, cette fois-ci, rendu au village d’Herchies, où il a tenté de rentrer dans deux domiciles. Le modus operandi est toujours le même. "La première fois il sonne, et sans attendre qu’on lui ouvre, il pénètre dans l’habitation", déclare le commissaire Himpe. "Il est surpris par l’arrivée de l’occupante des lieux et demande si le terrain d’en face est à vendre. Il quitte ensuite les lieux."

Dans la deuxième habitation, l’auteur pénètre par le garage. Il est heureusement surpris, encore une fois, par l’habitante. L’auteur prend alors la fuite et rejoint son complice dans un véhicule. Ils quittent rapidement les lieux dans ce véhicule de couleur rouge/bordeaux "faisant du bruit."

La zone de police dénonce ce vol, et tentatives de vol, à la ruse. "De façon générale, un ou plusieurs auteurs s’introduisent dans les habitations tout en invoquant l’une ou l’autre excuse", déplore Pascal Himpe. "Une fois dans la maison, ils détournent l’attention des occupants et s’arrangent pour rester seuls dans la pièce. Ils dérobent de l’argent et quittent rapidement les lieux."

Si la police communique sur l’affaire, c’est parce qu’elle souhaite mettre en garde ses habitants. Elle les invite d’ailleurs à la plus grande prudence et donne quelques conseils, qui sont les bienvenus. Dans ces trois faits, les accès à l’habitation n’étaient pas fermés. Le commissaire Himpe rappelle qu’il est important de verrouiller ces entrées au domicile.

La police de Sylle et Dendre insiste également sur l’identification des personnes. "Faites patienter vos visiteurs le temps de les identifier complètement, même un policier", souligne Pascal Himpe. "Ne conservez pas de liquidité ou d’objets de valeur sans pouvoir les sécuriser." Un conseil est souvent oublié : maintenez des signes d’activités dans la maison. Radio, lumières, musiques, ces éléments peuvent dissuader les voleurs. Si le moindre doute persiste, ou si vous remarquez quoique ce soit, le numéro d’appel 101 est toujours disponible.

Que les habitants de la zone se rassurent, les objectifs et les horaires des patrouilles ont été modifiés pour tenter d’endiguer ce genre de phénomène.