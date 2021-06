Le Festival international du Film de Mons approche à grands pas. Exceptionnellement, cette 36e édition se tiendra du 9 au 16 juillet. Et pour ouvrir et clôturer le festival, du beau monde est annoncé à Imagix.

C'est en effet "Un triomphe" d'Emmanuel Courcol qui lancera les festivités le 9 juillet. L'occasion de découvrir Kad Merad à l'affiche avant la sortie du film prévue dans nos cinémas en septembre. Il y campe un acteur en galère qui accepte, pour boucler ses fins de mois, d'animer un atelier théâtre en prison.

Pour le gala de clôture du FIFM, les festivaliers pourront découvrir avec quelques semaines d'avance sur la sortie en salles le dernier opus de Jean-Pierre Améris, "Profession du père", adapté du best-seller de Sorj Chalandon. Benoît Poelvoorde et Jules Lefebvre s'y donnent la réplique.

La programmation de cette 36e édition commence par ailleurs à se dévoiler. Trois chefs-d'œuvre récemment restaurés pourront ainsi être découverts: Carrie de Brian de Palma, In the Mood for Livre de Wong Kar-Wai et Toto le Héros de Jaco Van Dormael qui sera présent pour la projection. On retrouvera aussi Sound of Metal, récompensé aux Oscars, ou encore Falling, le dernier film de et avec Viggo Mortensen.

On l'aura compris, cette édition s'annonce particulièrement alléchante et les cinéphiles pourront se réjouir que le FIFM n'ait pas dû faire l'impasse cette année. Si la billetterie est officiellement ouverte le 25 juin, le PASS offrant douze séances au choix pour trente euros peut déjà être commandé en ligne avec un kit du festivalier en cadeau.