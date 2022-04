Se loger à Mons quand on est étudiant est de plus en plus difficile et cher. C'est le constat que dresse Infor Jeunes, dans un contexte où la demande, qui accompagne la croissance de l'Université de Mons, ne cesse d'augmenter. Mais ce n'est pas la seule cause à l'augmentation des loyers.

"La difficulté que l'on rencontre déjà depuis l'an passé est l'augmentation du prix de l'énergie, couplée à des loyers qui ne font qu'augmenter d'année en année, explique Stéphanie Barbieux, informatrice jeunesse. "On a des étudiants avec un budget serré qui cherchent un kot à 300 € toutes charges comprises à Mons et ça devient très rare. Il y a encore 5 ans, on avait certains kots à 180-200 € et 50 € de charges, mais on n'en trouve quasi plus."

Désormais, pour trouver un kot, il faut compter minimum "310-320 € hors charges" et "400 € pour un studio avec cuisine et sanitaires compris."

Discriminations

Certains étudiants se heurtent à une autre difficulté: celle de devoir se domicilier. "Cela concerne spécifiquement deux catégories d'étudiants: ceux qui touchent le Revenu d'Intégration Social (RIS) et les étudiants étrangers hors Union européenne. qui doivent se domicilier en Belgique pour que leur visa soit valable. Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires refusent cette domiciliation."

De plus, ces deux catégories d'étudiants sont souvent stigmatisées. "Beaucoup de propriétaires entendent CPAS et prennent peur. Et au niveau des étudiants étrangers, ils se heurtent à la discrimination de propriétaires qui ne veulent pas de personnes étrangères dans leur logement. J'ai déjà eu des jeunes qui se voyaient répondre qu'une chambre n'était plus disponible, et si je rappelais derrière, on me proposait une visite! D'autres ont peur que l'étudiant retourne dans son pays sans avoir payé tous ses loyers, qui sont quasi impossibles à récupérer."

Glissement de l'offre

Actuellement, les projets de kots portés par des promoteurs immobiliers poussent comme des champignons à Mons. De quoi permettre d'augmenter la demande et de garder les loyers sous contrôle?



Et bien pas nécessairement: "on remarque que beaucoup de propriétaires privés revendent leur immeuble à kot car ça devient un gouffre financier qui ne rapporte plus en raison des charges et des taxes, me disent certains. Ça va devenir plus la norme de louer dans un bâtiment réservé aux étudiants, et de moins en moins d'étudiants iront vivre chez l'habitant ou loueront chez un propriétaire."



Autre tendance: on cherche un kot plus vite. "D'habitude on ouvre notre service logement début juin, mais les étudiants cherchent de plus en plus tôt. Il y a quelques années, il n'y avait pas du tout de pénurie et on pouvait encore trouver au mois d'août. Maintenant, les bons rapports qualité-prix sont vite pris d'assaut et il ne reste que les bâtiments pas terribles ou trop chers."



Et pour la rentrée de septembre 2022,