Ce mardi vers 10h30, décision était prise de fermer en urgence l’accès au R5a depuis la N538 en direction de l’autoroute E42-E19/A7. En effet, à la suite d’un incident, de l’hydrocarbure s’est écoulé sur la chaussée en grande quantité. Nettoyer les pertes va prendre du temps, si bien que la Sofico a décidé de prolonger la fermeture de l’accès plusieurs jours.

"Le R5a a dû être soustrait à la circulation à cet endroit pour des raisons de sécurité", confirme la Sofico. "Le revêtement de la chaussée devra être entièrement remplacé sur les trois voies (deux bandes de roulage et bande d’arrêt d’urgence) sur une longueur minimale de 600 mètres." Une déviation est mise en place via la N538 et la N552.

Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures. Pour les automobilistes qui passeraient par là dans les prochaines heures et les prochains jours, la patience sera donc de mise… Comme souvent en ce moment sur les axes de la région.