Les cimenteries d'Harmignies ont tiré le volet en 2014 et depuis, le propriétaire du site tente d'y relancer une activité. Sans grand succès jusqu'à maintenant. Les démarches se sont heurtées aux objections de la Ville de Mons et aux craintes des riverains. Dans le petit village montois en effet, on s'est habitué à la tranquillité et on n'a pas envie de voir un important charroi de poids lourds briser la quiétude des lieux. Et pour la Ville, les retombées économiques des projets exposés ne pesaient pas assez face aux nuisances qui seraient engendrées.

Mais la donne pourrait changer. Il y a quelques jours, le ministre wallon Willy Borsus s'est rendu avec son Montois de président de parti, Georges-Louis Bouchez, sur le site. Il évoque sur les réseaux sociaux un "beau projet de reconversion du site industriel selon les principes de l’économie circulaire, qui permettra une réduction des déchets via sa revalorisation." Des panneaux photovoltaïques et un objectif zéro déchet sont également mentionnés.